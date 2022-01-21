城中城高樓層套房災後現場曝光。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

城中城高樓層套房災後現場曝光。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

城中城高樓層套房災後現場曝光。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

城中城一樓大火，害7樓以上46名住戶逃生不及喪命。高雄地檢署起訴凶手黃格格時也曝光高樓套房慘況，現場可見僅傢俱、牆壁、天花板被濃煙燻黑，大火並沒有上竄，住戶倒臥家中但屍首全都完好，全因吸入濃煙、一氧化碳中毒死亡。

檢方認定，黃格格案發前在一樓小套房內疑似蓄意將香灰餘燼倒在皮沙發上，逕自離開。半小時候套房冒出濃煙和火光，密閉空間塑造完美的「閃燃」條件，「蹦」一聲套房炸開，火勢迅速延燒至一旁停放的十多台機車。

有了油料、雜物的助燃，城中城火勢一發不可收拾，大量濃煙循大樓兩處逃生梯形成的「煙囪效應」一路向上鑽。由於城中城多數大樓防火門早就被不肖人士偷拔變賣，濃煙直接灌進7至11樓住戶層。

當時僅有少數幾位住戶機警查看狀況，把握短暫關鍵的數分鐘成功逃出。有11樓陳姓住戶表示，他只是先跑出來查看災情，什麼都沒帶，想說有狀況再回頭通知住在7樓的父母親。沒想到，短短幾分鐘根本「回不去了」，他在逃生梯間遇到濃煙，只能拚了命的往下衝，到達地下室一樓時差點窒息喪命，仰賴地下室積水讓他能夠浸濕衣物重新喘息，破門逃生。

高樓層的多數住戶當時都在熟睡，根本不知道發生大事。聽到其他住戶慘叫、大喊「救命」時，一開門就是濃煙灌入，根本逃不了，最後只有關緊大門、或躲在浴室的住戶存活，其他驚慌失措或冒著濃煙走出走廊的居民，全數葬生火場，總計46人罹難。

事後消防局救火人員挺進現場，發現7至11樓的套房內幾乎沒有被火燒到，全都只是被濃煙燻黑。倒臥房內的屍體，全數完好，但臉龐、鼻孔內都是黑灰，經驗屍確定均為一氧化碳中毒、呼吸性休克死亡，相當無辜。