2022年清明節有4天連假，交通部民用航空21日宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1416架次，計139640個座位數，並自1月24日（一）上午9時起開放訂位。

清明假期自2022年4月2日（六）至4月5日（二）有4天連假，民航局規劃，2022年4月1日（五）至4月6日（三）為航空疏運期，共計6天。民航局指出，清明連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

在各航線運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖-金門航線）742架次、70436個座位數；金門航線486架次、56404個座位數；馬祖航線188架次、12800個座位數；上述3離島航線共計提供1416架次、139640個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次清明連假，於尖峰時段2022年4月1日至4月3日臺灣出發往離島方向，以及2022年4月4日至4月6日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。

民航局也提醒旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益；此外，搭機當天有新冠肺炎疑似症狀者不得登機，並應搭乘防疫車輛前往醫院評估及配合必要採檢（公費）。