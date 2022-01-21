受到新冠肺炎疫情影響，多個縣市已宣布停止寒期輔導、冬令營等相關活動，許多12歲以下學童沒有地方可去，勞工可否跟去年疫情期間一樣向雇主請「防疫照顧假」呢？勞動部表示，目前已去函教育部詢問相關事宜，但如果如桃園市已宣布家長可請「防疫假」，性質應與防疫照顧假類似，那雇主應准假，至於其他縣市則依各該縣市辦理。

防疫照顧假為家長當有親自照顧學童需求時，家長其中一人可以請防疫照顧假，雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或予不利處分，但也未強迫雇主給付薪資。

如台北市宣布寒假會舉辦的課後輔導、補救教學等課程，將改成線上上課或是延後辦理；新北市鼓勵學校採線上辦理校園課業輔導；桃園市則要求寒假課輔以線上教學為主、實體教學為輔。

台中市則宣布各校寒假課業輔導及營隊照常舉行，若後續疫情警戒升級，將滾動修正為停辦或改成辦理線上學習；台南市則要求台南學校寒假學生輔導及營隊活動，以維持實體活動為原則；高雄市要求高中以下各級學校寒假活動部分，跨校、跨縣市活動一律停止，非必要活動一律停止，必要性活動應以線上活動為主。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，如果在學期間，符合「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情停課標準」時，家長如果停課期間可以申請「防疫照顧假」。

黃維琛說，今天起各學校已開始放寒假，去年的防疫照顧假分為衛福部所轄的「長照中心、托嬰中心」等及教育部管理的「學校、幼兒園」等，如果依去年規範，教育部應指定一段期間，並提及家長如有親自照顧學童需求，可以申請「防疫照顧假」，但教育部至今未宣布，勞動部已去函詢問教育部相關事宜，也建議教育部比照去年的模式辦理。

現行大多停止實體服務仍為學校、幼兒園等，但如果未來疫情再延燒，恐怕如長照中心、托嬰中心等也會如同去年一樣停止服務，黃維琛說，目前也已提醒衛福部如有相關措施時也應辦理相關事宜。