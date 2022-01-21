大陸女星林允在周星馳執導電影《美人魚》中，以新人之姿飾演女主角爆紅，晉升許多女演員想成為的「星女郎」之一，也獲得周星馳青睞力捧，更被外界認定是最受寵的一個；最近林允驚喜分享美妝影片，竟大膽素顏上陣，網友被憔悴模樣嚇到直呼「好像路人」。

林允從拍攝電影《美人魚》之後，就一直相當受周星馳重用，過去周星馳還曾親自替林允慶生，對她的疼愛影迷們有目共睹，而電影續集也是一樣用林允當女主角；而林允有別於美艷外貌，私下性格完全沒有包袱，19日上傳自拍美妝教學影片，馬上造成熱議。

林允分享美妝影片，大素顏讓網友幾乎認不出。(圖/ 摘自林允微博)

畫面一開始林允直接頂著大素顏，還能清楚看到黑眼圈，和往常看到她完妝時落差甚大，但林允專注地一個部位一個部位介紹該如何上妝，最後又變回大家常看到的那面，意外證實化妝效果顯著，還能「脫胎換骨」；有粉絲大讚林允很自然做自己，不怕展現素顏，但也有不少網友嚇了一大跳，表示幾乎認不出來，憔悴樣誤以為是路人。

林允完妝後恢復一如既往的美貌。(圖/ 摘自林允微博)

除了是星女郎之外，林允也曾被網友冠上「人間發電機」，過去緋聞相當豐富，曾和馮紹峰、宋威龍、宋銘德等男星在一起，2021年又自曝和歌手顏人中戀愛，更傳出疑似同居，感情生活和事業一樣精彩。