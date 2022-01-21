新北市急難救助會響應好日子愛心大平台，今日致贈市值超過75萬元的年節物資、全聯禮券，提供給300戶弱勢家庭，新北市副市長劉和然也一同參與資助活動，他表示，新北急難救助會16年來長期關懷弱勢民眾，與市府合作提供失能家庭庇護所，盼藉此機會拋磚引玉，吸引更多人投入愛心活動。

新北市急難救助會理事長張基聖表示，急難救助會2014年起每逢歲末都會邀請弱勢家戶來圍爐過年，但去年疫情嚴峻，改以發送物資及禮券，幫助民眾，今年疫情復發，許多家庭生活更加艱辛，申請急難金的家戶也與日俱增，因此希望可以透過物資發送關懷的方式，帶給弱勢家庭滿滿幸福和溫暖。

其中接受物資的不滿2歲的1對姐妹樂樂和琪琪，她們的父親因案入獄，出獄後尋找工作四處碰壁，僅能靠母親微薄收入，養活一家，前陣子全家因積欠房租遭房東趕出，全家人流落街頭，所幸在社工媒合下順利找到棲身之地，而社工也陪同樂樂的媽媽前往新北市急難救助會媒合急難金及年節物資，讓全家能夠平安過年。

劉和然表示，新北市急難救助會不僅長期服務在地民眾，也與市府緊密合作，彈性協助各式福利服務，像是協助社工媒合無障礙計程車，提供頓失依靠家庭暫時棲身庇護所，市府未來將持續與新北市急難救助會合作，透過公私部門的資源結合，為社區提供更完善的服務。