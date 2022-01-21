據《路透社》20日引述美國官員說法，指出美方正尋求加速台灣下一代新型F-16戰機撥交流程的方法，以提升台灣空軍能力進而因應中國大陸與日俱增的軍事壓力。儘管台灣空軍沒有直接回應；但官員私下透露，台灣政府私下的確希望美方能加速撥交流程。畢竟，隨著共軍頻頻擾台，更多任務意味著台灣戰機耗損速度也加快。

對於美方有意加速F-16V撥交速度，台灣空軍並沒有直接回應此一議題；但在發給《路透社》的聲明中，軍方強調台灣的重大武器採購，都是「依據實際作戰需求與計劃時間表，所擬定出的嚴格計畫」。

另1名台灣高級官員私下透露，台灣政府私下的確表示希望美方能更快的提供武器。特別是大陸戰機頻頻侵犯台灣防空識別區(ADIZ)，台灣空軍緊急出動攔截的任務正不斷增加中。

令人憂心的是，任務越多意味著台灣戰機的耗損也會加速。官員補充，「這完全是風險評估……台灣的風險在哪裡很明顯，就是台灣海峽日益敏感的緊張情勢。F-16公認為高機動性戰機，這樣的能力在空對空作戰與空地攻擊中都已獲得驗證」。

※台灣空軍疲於奔命

攔截進犯ADIZ的共軍戰機，為台灣空軍帶來沉重壓力。2021年，台灣空軍接連傳出意外事件，包括3起致命墜機。台美軍士分析人士認為，隨著壓力不斷持續下去，油料成本、飛行員疲勞與戰機耗損，將威脅台灣空軍戰備能力。

光2020年，台灣空軍出動2972架次戰機攔截共機，花費驚額高達新台幣255億元。

※美方還未提出具體加速撥交計畫

根據2019年批准的軍售案，台灣斥資80億美元採購66架F-16 C/D Block 70戰機。一旦全數撥交，台灣將有望成為全亞洲部署規模最龐大的F-16機隊，包含現行的F-16與新型F-16 V。

空軍嘉義基地一架f-16v單座戰機11日下午由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務時墜海，軍方13日找到零星屍塊，14日上午搭乘膠筏持續加強搜救。(圖/中央社)

據不願透露姓名的官員表示，針對洛克希德馬丁應如何加速製造F-16 V，美方尚未提出具體方案。按原定計畫，該戰機將於2026年年底撥交給台灣。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers），儘管台灣的國防需求比美國的其他盟友與夥伴更為緊迫，但是否加快新戰機撥交端視拜登政府決策。「這由拜登政府決定。他們必須決定來自大陸的威脅是否比來自伊朗或俄國的威脅更重要」。

美國五角大樓主管亞洲事務的前副助理部長鄧志強（Abraham Denmark）認為，加快戰機交付是政治考量的結果。因為，「這是美國支持台灣自我防衛的另一波明確信號」。

※讓北京相形見絀

雖然美台並無正式邦交，但美國一直是台灣最重要的國際支持者與武器供應者。這種國防關係讓北京大感惱火；近日大陸更升高對台軍事與外交壓力，並重申台灣為「中國神聖不可分割的領土」。

面對北京的軍事壓力，台灣試圖將武裝部隊現代化，以發揮嚇阻力阻止北京進犯。但是，包括洛馬、美國國務院都不願回應是否要加速戰機撥交。1名知情人士則表示，迄今美方尚未要求洛馬改變戰機交付時間表

※加速撥交頗為困難

事實上，就算拜登政府真的敲定加速戰機交付；生產限制也會讓加速這件事變得更為複雜，這包括F-16 V採購原料需要很長時間。