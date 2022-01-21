「最辛苦中國人」令全網破防：就算把命搭到裡面，也要找到孩子！

最近一篇《流調中最辛苦的中國人》的報導在大陸網路廣泛流傳，文中提到北京一名為尋找兒子而在北京打工並不幸感染新冠病毒的山東人，在疫情流調中被意外發現生活軌跡複雜艱辛，經常被迫在凌晨工作，而他在尋子過程中遭山東警方推諉卸責的遭遇，也在中國社群媒體上引起網民的憤怒與對他的同情。

綜合陸媒報導，這位被稱為「流調中最辛苦的中國人」感染新冠病毒後，在流行病調查中曝光了他在北京打工的足跡，卻引起輿論的譁然。因為自今年元旦起，他的工作地點複雜多變，跨越北京多區，涉及2個不同的地點和工地，而且還經常在淩晨工作。頻繁的奔波與工作時間的異常，彰顯出中國社會底層打工人的艱辛與不易。

這名染疫的44歲岳姓男子是山東榮成人，從去年8月開始從山東出發沿路打工並尋找失蹤的 19歲兒子岳躍仝。先前兒子走失時，曾在當地報警，但遭到公安部門不斷推諉，錯過了調查時機，他最後只能親自走上遍訪各地尋子路程，並在各地打零工以維持生活，目前在北京朝陽區的村莊從事裝修材料搬運工作。

岳姓男子對媒體表示，因為他兒子曾在北京做過幫廚，因此他就來北京尋子。而在抵達北京前，他已經去過山東、河南、河北、天津多地，目前妻子和小兒子都留在山東威海，家中還有生活無法自理的父母，一家6口都靠他賺錢糊口。「到了地方，就在銀行的ATM機睡。天氣熱，蚊子又多。沒有錢，我就在當地打工。賺夠錢了，就去其他城市。」

由於北京市區白天限制工程車輛通行，因此他只好在淩晨出門，去工地做搬運水泥和沙石等體力工作，通常搬運完水泥和沙石等建築材料天就亮了。打一天工可以掙2至3百元人民幣，而他每天能睡4、5個小時。「我不認為我可憐，我就是想把我的工作做好，不偷不搶，靠自己力氣，靠自己雙手，賺點錢，找到我的兒子」，岳姓男子說。

岳姓男子的遭遇經過媒體報導後，受到大陸網友與各媒體受到紛紛在網上發起「＃尋找岳躍仝」的行動，希望能幫助該父親能盡快找到兒子。山東警方，特別是岳姓男子家鄉的警方，目前也因為對案件推諉責任而遭到指責。山東威海市公安局周四表示，正在對此事展開覈實處置，而覈實處置的結果也將通過官方發佈。