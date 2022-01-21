疫情推動數位金融服務需求，配合純網銀業者積極拓展業務助攻，使國銀數位存款帳戶截至2021年底達約1047萬戶，較2020年底646.3萬戶大增約400萬戶或62％，一舉突破千萬大關。其中，開業未滿1年的LINE Bank達73.3萬戶，一舉攻進前五大之列。

數位存款帳戶依據身分認證強度共分為三類，目前以他行存款或信用卡客戶、既有信用卡客戶線上申辦數位帳戶的第三類帳戶申辦最簡便，但轉帳及交易限制亦最多，其次依序為既有客戶線上加開數位帳戶的第二類、及全新客戶透過自然人憑證線上申辦的第一類帳戶。

據金管會統計，截至去年底已有35家實體銀行、2家純網銀開辦數位存款業務，合計已開立數位存款戶數達約1047萬戶，年增達約400萬戶或62％。其中，開業未滿1年的樂天國際商業銀行、連線商業銀行（LINE Bank）2家純網銀業者，共有80萬數位存款帳戶。

以帳戶類別觀察，截至去年底第三類帳戶達469.3萬戶，年增達219.53萬戶或87.89％。第二類帳戶以332.6萬戶居次，年增達106.88萬戶或47.35％。第一類帳戶245.2萬戶，年增達74.4萬戶或43.56％，均見顯著成長。

而已開立數位存款帳戶最多的前五大銀行，依序為台新銀Richart的274.8萬戶、國泰世華銀KOKO的145.1萬戶、永豐銀DAWHO的108.6萬戶、一銀iLEO的81.4萬戶、連線商業銀行（LINE Bank）的73.3萬戶。

對於數位存款帳戶去年大增，金管會分析為4因素帶動，包括網路媒體社群推廣，銀行主打台外幣高利存款、跨行轉帳或提領免手續費等優惠，搭配信用卡或簽帳金融卡消費給予折扣、回饋等，以及響應政府振興五倍券政策、提供綁定數位錢包回饋等。