詐騙集團中的陳姓嫌犯剛從銀行提領129萬贓款，放在機車置物箱中被警方循線逮捕查獲。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方查扣嫌犯百萬元贓款以及帳戶等犯罪工具。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

「假投資」長年居詐騙案手法第1名，刑事局南部打擊犯罪中心警方破獲一起以蔡姓主嫌為首的6人詐騙集團，在網路利誘小資族加入「投資專家」Line群組，以假股票為投資標的，民眾吃到甜頭後，再誆稱須付保證金等理由要求匯款，警方逮獲6嫌，攔阻438萬贓款，清查有超過30人受害，得手逾2000萬。

刑事局南部打擊犯罪中心偵三隊警方透過165反詐騙受害者的大數據分析，發現有詐欺集團在網路上利誘被害人加入所謂「投資專家」的Line群組，在群組以假股票、期貨、虛擬貨幣、黃金等為投資標的，讓被害人誤以為投資可獲利後，又以「支付保證金」、「逾期費用」等理由要求民眾匯款，不少2、30歲的年輕小資族受騙。

警方追查，該集團以26歲蔡姓主嫌為首，落腳在台南市東區及歸仁區，蔡嫌先向陳嫌等人收取人頭帳戶，再招募3名提款車手提領贓款，為防止車手私吞贓款「黑吃黑」，當1號車手前往銀行提款時，要求2號車手監看提款，以躲避警方追緝。

警方於1月10日至14日，陸續拘提逮捕蔡嫌等6人到案，其中蔡嫌在銀行臨櫃提領被害人5萬元匯款時被逮，警方發現蔡嫌帳戶內還有309萬6000元，另一名陳嫌則剛從銀行提領被害人129萬，警方陸續查扣手機6支、銀行存摺15本、提款卡4張等物。

警方從查扣嫌犯資料清查，發現有超過30名受害者，詐騙金額逾2000萬元；蔡嫌等6人被警方依詐欺罪嫌移送後，有4人被收押禁見。