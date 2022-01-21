86歲林姓男子今（21日）上午到新北市中和區某郵局要解除50萬元定存，要購買美國的頭痛藥，正巧遇到中和警分局偵查隊到場宣導反詐騙，警方及時攔阻詐騙。（中和警分局提供）

86歲林姓男子今（21日）上午到新北市中和區某郵局要解除50萬元定存，要購買美國的頭痛藥，正巧遇到中和警分局偵查隊到場宣導反詐騙，警方及時攔阻詐騙。（中和警分局提供）

解定存買「美國頭痛藥」 8旬翁不認被騙狂喊：幾十萬而已

「美國的頭痛藥有效啦！幾十萬而已！」罹患重聽86歲林姓男子今（21日）上午到新北市中和區某郵局要解除50萬元定存，要購買美國的頭痛藥，正巧遇到中和警分局偵查隊到場宣導反詐騙，員警靠紙筆耐心溝通，才成功勸阻他解除定存，並通知家人將他帶返家。

林男今（21日）上午到郵局要解除50萬元定存，正巧中和警分局偵查隊到場宣導反詐騙，警員上前詢問為何要解除定存，林男情緒激動說，「錢是自己的，為何不能提領？」還說「美國的頭痛藥有效啦！幾十萬而已！」一組要價4.5萬元，還要多買幾組。

「吃這美國的頭痛藥有效啦！幾十萬而已，我不會被騙啦。」員警趨前關懷詢問時，林男表示，因為要解除定存才有錢買美國藥廠藥品，且情緒激昂說，「錢是自己的，為何不能提領？」，他並說，電視台廣告說，這種頭痛藥還有買三送一的優惠，一組只要四萬五千元，要多買幾組等話。

警方一聽認為林男應該是遭受詐騙，但林男有重聽，員警只能靠紙筆詢問，他也無法交待是買那間美國藥商，更不知該藥品是否通過食藥署核准進口，經過員警耐心溝通，林男才同意放棄解除局定存，化解一場騙局。

中和警分局呼籲，遇詐騙案件務必冷靜查證，可撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線或至鄰近派出所尋求協助，且年關將近，警方提供多項服務：如提領大筆存款可申請警察護鈔；外出遠門時可申請警察舉家外出巡邏服務。