時值歲末寒冬過年前夕，新北市中和區公所關心區內獨居長者。（中和區公所提供）

時值歲末寒冬過年前夕，新北市中和區公所關心區內獨居長者。（中和區公所提供）

時值歲末寒冬過年前夕，新北市中和區公所今（21日）上午11時，由區長賴俊達率隊，與廣濟福和宮游炎川董事長、南山福德宮游輝文總幹事等聯袂致贈春節愛心佳餚、日常用品、保暖帽襪及春節禮金予獨居長者，寒冬中到府溫馨關懷送暖，並祝福他們「平安祥虎」。

中和區公所表示，愛心佳餚親送到府服務，共嘉惠區內130名列冊獨居長者，今年區公所特地準備保暖圍巾、手套、襪帽及暖暖包等物品，讓長輩度過寒冬，更讓中和區各界的關懷善心能不受疫情影響綿延不斷，於歲末寒冬之際傳遞愛的溫暖。中和區長賴俊達表示，感謝參與的宮廟、扶輪社及澤芳同濟會挹注資源共襄盛舉，更特別向不畏寒冬及酷暑辛勞送餐的志工夥伴們致上謝意，因為有您，榮耀中和。

活動由財團法人廣濟宮、福和宮致贈每位長者春節禮金，南山福德宮贊助餐費，澤芳同濟會及社團法人新北市記帳報稅代理人公會大雙和聯誼會贊助年菜，國際扶輪3481地區中和東區扶輪社率領中和扶輪社、台北雄鷹扶輪社、中和及安扶輪社、台北及美扶輪社、耀東網路扶輪社、中和福益扶輪社等齊心參與本次愛心服務活動，捐贈每位長者日常生活用品，溫馨陪伴獨居長者迎接虎年。

中和區公所表示，今年因疫情緣故，以愛心佳餚親送到府服務取代辦桌圍爐形式，讓各界對於獨居長者的關懷並未受疫情影響而中斷，藉由各宮廟及社團拋磚引玉，公私協力一同照顧厝邊的獨居長者，用愛與關懷提升獨居長者的生活品質，讓長者們皆能感受到社會關懷及溫馨的年節氣氛。