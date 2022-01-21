2021年第四季起，受疫情影響的營運已逐漸從谷底回升，羽絨衣廠光隆(8916)指出，在下游庫存水位偏低、戶外機能服需求復甦，2022年的營運一定優於2021年，且，預期會有雙位數成長。

雖然受疫情影響，2021年合併營收80.62億元，年減5.14%。不過，光隆指出，在越南產線復工，產能利用率提升下，2021年的12月營收已是同期歷史新高。 光隆指出，成衣與家紡越南產線2021年10月已全面復工後，全力生產出貨。2022年的生產效能，將恢復疫情前的水準。

歐美服飾消費市場景氣回溫，根據調查，現有品牌廠的庫存平均偏低；加上後疫情時代，消費者對運動休閒、戶外機能性的服飾需求增加，客戶下單動能增強；光隆指出，成衣今年接單樂觀，加上2021年的遞延出貨加成，2022年前三季產線已近滿載。

對2022年營運樂觀；光隆指出，毛利較高的成衣訂單2022年接的比往年多，預期占總營收比重將首次超過5成，這有助於今年整體獲利能力的提升。