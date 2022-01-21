台中市農業局長蔡精強肯定大安農會的優良產品。（陳淑娥攝）

台中市大安區農會發起「2022安心呷．農為您～安農香腸送愛心」公益活動，凡民眾購買安農產銷履歷原味肉鬆及海苔肉鬆各1罐的「大安禮尋」肉鬆禮盒一盒，就捐出安農香腸、青蔥貢丸及黑胡椒鹹豬肉各一包做公益，1個月內募集375份，21日在大安區農會辦捐贈儀式，嘉惠大安、大甲、清水、后里、大雅及南投仁愛鄉等地375戶弱勢族群。

大安區農會總幹事蔡建宗指出，農會已連續第8年第14次以實際行動付出，用真情、用真愛、用真心為社會盡一份責任，發起「2022安心呷．農為您～安農香腸送愛心」你買．我捐公益活動。

農業局長蔡精強表示，大安區農會所屬「大安區肉品市場」，是產銷一元化的市場，生產的肉品具「產銷履歷」，消費者可品嘗當天最優質新鮮的現宰豬肉製作的香腸，「安農飛天豬香腸」遵循古法製作，傳統中帶新風味，滋味鮮甜，口感Q彈有嚼勁，十餘年來品質優、口碑佳，其加工廠通過國際ISO 22000及HACCP認證，香腸及肉鬆皆有「三安、四不、一堅持」，即食材安心、製程安全、新鮮美味食用安心。

大安區農會指出，為慶祝安農「大安禮尋肉鬆禮盒」蟬聯2022台灣農業百大精品獎，及感恩民眾的支持，過年前夕發起安農香腸送愛心公益活動，其中安農產銷履歷原味肉鬆及海苔肉鬆各1罐的「大安禮尋」肉鬆禮盒一盒原價750元，愛心售價520元，公益捐出的安農香腸及黑胡椒鹹豬肉一包價值280元、青蔥貢丸一包價值250元，獲民眾熱烈響應。

短短1個月內募集375份，今日在大安區農會辦捐贈儀式，嘉惠大安、大甲、清水、后里、大雅及南投仁愛鄉等地375戶弱勢族群。

此次活動結合台中市農會、仁愛鄉農會、大安區公所、大安區肉品市場、財團法人華山社會福利慈善事業基金會、財團法人台中市私立馨安啟智家園、台中市愛幼會、社團法人台中市蓮心自強服務協會、清水清濱醫院附設精神護理之家等機關團體共襄盛舉，帶動全區市民一起做公益，其中多位善心人士更將購買禮盒再捐出，讓愛心無限串連，也讓社會更美好、更溫馨。