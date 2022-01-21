新北市警局今天在新北市府6樓大禮堂辦理「警大86期、警專38期及109年特考班」分發作業，一共有266名警界新鮮人加入是全國最多。新北市長侯友宜致詞時表示，警察是可以把職業與志業融在一起的工作，他期勉學弟妹過程難免有挫折、無力感，但是不要忘了，我們用團隊、正義跟榮譽凝聚所有力量守護新北安全，期待這一批生力軍讓我們新北市安全做得更好，讓新北市成為一個安全的光榮城市。

新北市警局表示，這次新北共分配到警察大學86期29名巡官、警專38期與109年特考班237名警員，共有266名新進官警，人數遙遙領先各縣市警察局，扣除定期請調到他縣市的員額，還增加了136名員警，對治安維護有相當大的幫助。

侯友宜致詞時提到，年輕警察弟兄加入我們打擊犯罪，保護人民安全行列，他非常開心，年紀輕抱著夢想根希望到新北，我們要給他鼓勵加油打氣，更不要忘記從警初心，我們有責任帶領他們捍衛新北治安。

他也說，自己來到新北市已經12年，當初懷著從警初衷，就是希望藉由市府力量，來協助治安維護，因此他建構了公安、校安體系，作為警察維護治安的後盾，他強調，在新北市任何一個警察都不能被欺負，只要認真執法，守護市民，他絕對會與局長一起，作為員警最有力量的支持。

局長黃宗仁也說，這批警界生力軍在職前講習完畢後，就展開為期2個月或6個月的實務訓練，會由表現優異、有實務經驗的「師傅」帶領，不論在派出所或交通分隊，都會儘速讓他們熟悉第一線的執法工作，強化治安防護能力，保障市民安全，打造安居樂業的新北市。

這次警大畢業生外事系的詹舒婷，年僅23歲，從小外文能力就很優秀，曉明女中畢業後考上高雄醫學大學藥學系，但她因為嚮往警察工作，毅然決然放棄藥學系，改念警大外事系，她對自己的期許，能在新北市學習到外勤的經驗，未來想要再繼續深造，擔任警大教職，往學術路線發展。

警專109年特班警員黃芳誼，今年23歲，台中朝陽科大行銷與流通管理學系應屆畢業，因為從小愛看警匪動作片，因此大學畢業後參加警察四等特考，她說未來想要擔任刑警工作，加入打擊犯罪的行列。