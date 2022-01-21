英國去年12月零售銷售大幅下滑。由於Omicron病毒的傳播，許多消費者留在家中，另外消費者在聖誕購物季的消費時間，也較以往提早在11月進行，拉低了12月零售表現。

12月零售銷售較11月減少3.7%，跌幅高於路透調查經濟學家預期的跌0.6%，也是自2021年1月以來最大跌幅。

英國國家統計局表示，12月零售銷售為年減0.9%；而根據路透調查，銷售估為年增3.4%。

統計局副主任Heather Bovill說，在聖誕節前11月的強勁交易活動之後，12月零售全線下降，零售商的意見回報表示，Omicron病毒對客流量產生影響。

另外由於英格蘭實施B計畫，意指有更多人在家工作，因此燃料的銷售出現顯著下跌。

Bovill也指出，目前零售銷售有約四分之一是由線上銷售所貢獻。

去年12月非食品銷售額較11月下滑了7.1%，也是自去年1月以來的最大降幅。