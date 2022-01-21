松嶋菜菜子突破以往形象竟當起「隔壁的大嬸」。（friDay影音）

日本天團「嵐」（ARASHI）成員松本潤主演《隔壁的阿力》首集收視率開出11.5％漂亮數字，他一改過去形象，化身忍不住「關心」左鄰右舍大小事的「阿力」；而多次合作的松嶋菜菜子也突破以往形象竟當起「隔壁的大嬸」。

松本潤今年火力全開，繼《99.9刑事專門律師特別篇：新的相遇篇》大受好評之後，繼續推出由曾寫過《家政婦女王》的知名編劇遊川和彥操刀之新作《隔壁的阿力》，該劇導出現代人對鄰居冷漠、不關己事的社會現象，以做什麼都半調子、優柔寡斷的「阿力」為中心，「阿力」對別人的關心比自家人還多，多管閒事、雞婆的個性總會讓人誤會，卻擁有一顆感同身受的心，故事表面上看似喜劇，裡面實則為會發生在你我身邊的社會寫實劇。

松本潤飾演的「阿力」讓粉絲看完後好評不斷，直呼「沒看過這樣的松本潤」，松本潤則強調「這部連續劇是給我的挑戰書」，他在前期企劃階段就感受到這個角色的魅力所在，表示角色跟自己完全不同，很努力的要化身成為「阿力」；至於這次與上戶彩合作飾演夫婦，松本潤表示2人其實以前曾碰過面，而且還是高中學長學妹，但真正同台演戲則是第一次，並透露以前就聽過上戶彩在拍攝現場大受好評，真正合作過後更讚嘆她可以記得現場所有工作人員的名字。

至於松嶋菜菜子，拋開上部於《SUPER RICH超級有錢》飾演女強人的亮麗外型，這次不但燙了一頭捲髮、妝容呈現老態，角色興趣是占卜的她，一身黃的服裝造型曝光後讓許多網友嚇傻；雖然在首集裡的戲份有限，但卻完美展現「隔壁的大嬸」演技。提到第3次與松本潤合作，松嶋菜菜子讚他「已經變成大人了，也能好好處理複雜的台詞」，此外還替松本潤擔心是不是沒有對象，甚至脫口而出「替他擔心到底能不能結婚呢」，讓松本潤聽了秒回：「這母湯寫進稿子裡面啦！」《隔壁的阿力》即日起於friDay影音每週五更新。