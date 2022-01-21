彰化縣政府辦理「彰化縣大眾捷運系統鹿港線可行性研究」，21日舉辦地方說明會。（吳敏菁攝）

彰化縣政府推動大眾捷運系統鹿港線可行性評估出爐，21日首次在彰化市、鹿港舉辦2場公開說明會，結合台中捷運綠線延伸、鐵路高架化、串聯沿線土地開發，全線長21.2公里，設置23座車站，包括平面站12座，高架站11座，另有規劃和美支線。

彰化縣長王惠美表示，全力爭取彰化升格，配合捷運延伸軌道工程，為了串聯彰化及鹿港地區公共運輸服務，提升在地居民及廣大觀光客交通便利，優先推動建設捷運鹿港線，強化鹿港地區聯外大眾運輸系統，紓解假日鹿港地區觀光人潮及鎮內車多擁擠問題。

鹿港捷運線初步定調從台化廠區往彰化市金馬路、林森路、林森西路、跨國道1號、洋仔厝溪經東芳國小社區，進入彰馬路、馬鳴路都走平面路線，進入鹿港打鐵厝開始一路高架，接彰鹿路、中正路到鹿港轉運站。

工務處長林漢斌表示，鹿港線為台中捷運綠線的延伸，串聯「新彰化火車站特區」、「金馬路住商發展區」、「台化廠區開發」、「鹿港打鐵厝綜合產業開發計畫」等捷運站周邊土地開發計畫。

其中，「金馬站」為三鐵共站。彰化車站」配合台鐵高架化全新站體，結合多目標商場區、停車、交通轉乘等服務；終點站「鹿港轉運站」採BOT促參案方式，集結公車站、旅館、停車場、商場、美食街等，提供多元的服務。

兩場說明會都吸引上百人參與，關心路線和設站的位置和時程，先走平面再高架，不是要增加平交道，豈不走回頭路？更有質疑居民和觀光客的量真足以撐起捷運的載運量嗎？指出都會型捷運來自商業利益配套，彰化要推捷運是否能做好運營財務計畫的配套。

縣府表示，初步路線規劃首次舉辦公開說明會，蒐集各方意見後，再進行最終的定案，計畫3月送彰化縣議會審議，議會通過後，再送交通部審查，獲得通過後，縣府將正式進入綜合規劃的實質階段，進行實際土地測量並依實際狀況進行路線和站體設置的調整。