桃園航空城去年11月進入實質動工，截至20日航空城徵收區已有929件房屋騰空點交，小偷也將歪腦筋動到空屋上，為此大園警方加強巡邏班次、民間也有守望相助隊，不過當地仍屢傳竊案。地政局表示，20日保全雇用計畫已決標，盼趕在年前派保全巡邏，並研擬布建監視器，希望多管齊下遏止宵小。

地政局統計，航空城徵收區內屬「優先搬遷區」建物共有1048件，扣除申請原位置保留、公有建物等，實際應拆除建物為1007件，截至20日已有717件房屋完成騰空點交且通過會勘；「非優先搬遷區」最晚可至2024年再搬遷，建物總計6652件，已有212件完成騰空點交且通過會勘。

航空城徵收住戶搬遷後，不少竊賊會鎖定空屋行竊，20日下午就有3名竊賊到徵收區內空屋偷鐵門想變賣換錢，所幸大園分局潮音派出所警員洪湘荃、李哲銘巡邏恰巧經過，發現已搬遷的空屋外有停1輛小貨車，直覺有異，入內後瞧見3人正手持乙炔切斷器在拆除鐵門，經與交通部民航局確認後，確定房屋是該單位徵收的所有物，3人被依加重竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。

地政局表示，徵收區的偷竊狀況，警察局當場抓獲有2件、市府主動報案1件，也有不少其餘零星案件，多數為都電線、鐵門等，也有委託廠商針對空屋大門、窗戶設置的封板遭人破壞。另外，樹木部分近期也有承包商通報遭竊，出現零星樹洞，將辦理會勘實際清點，如有短少者，將追回溢領的農林作物補償費，改發金額僅一半的農林作物遷移費。

地政局指出，20日已有議價決標保全雇用計畫，等保全公司提交執行計畫後便能正式上線巡邏，希望能趕在年前施行。不過地政局也坦言，市府負責的航空城徵收區面積達1100多公頃，僅派駐2名保全人員的確人力不足，這方面也已請保全公司協助研擬監視器裝設地點，若巡邏過程中有疏漏可透過監視器補足。