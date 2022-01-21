苗栗縣政府持續爭取Ubike租貸點擴增建置，目前針對海線苑裡、通霄、後龍及公館等4個鄉鎮共擴增20個站點，20日已完成接電測試後，27日將舉行啟用開通典禮，讓在地學子及外來遊客有更多便利的旅遊交通工具選擇。

苗栗縣政府工務處針對苑裡、通霄、後龍及公館等四鄉鎮，Ubike需求漸增，許多外來遊客遊覽海線風光時，也建議希望能有自行車租賃服務，以方便遊覽之需，因此，工務處與微笑單車公司多方協商，決定在4個鄉鎮擴充各5站點。

目前已建置完成的租賃站點包括「苑裡─國立苑裡高中、苑裡鎮立圖書館、苑裡體育場、山腳國小、苑裡火車站」、「通霄─通霄火車站、通霄鎮公所、白沙屯火車站、拱天宮、臺鹽通霄觀光園區」、「後龍─後龍火車站、仁德醫專、維真國中、客家圓樓(高鐵苗栗站)、清海宮」及「公館─公館農會、公館夜市停車場、公館鄉立圖書館、公館國中、苗栗特色館」等共計20站。

租賃站已建置完成，後續將由台電自20日起依序完成電力接引，再由工務處會同微笑單車公司辦理測試及驗收後，預訂27日上午10時，在縣府舉辦啟用典禮，並於當日上午11時系統開通租借公共自行車，屆時歡迎鄉親朋友們多加使用。

苗栗縣公共自行車YouBike擴充站點於開通啟用後，使用者可以使用已註冊完成的一卡通或悠遊卡等電子票證進行租借服務，尚未完成註冊的使用者可以先行至苗栗YouBike官網或利用手機下載APP辦理註冊，使用者也可至已啟用的租賃場站主機Kiosk完成註冊後，租借自行車。

工務處指出，關於騎乘費率部分，考量公共自行車可輔助大眾運輸，並可兼具觀光使用，故4小時內的短、中程騎乘以每30分鐘10元收費；4~8小時應屬運動休閒使用，以每30分鐘20元收費；第8小時以後應屬長程跨區騎乘，以每30分鐘40元收費，避免使用者長時間借用。

另為鼓勵民眾多騎乘公共自行車，降低汽機車的使用率，減少車輛空氣污染排放，從啟用後至今年12月底，實施前30分鐘免費騎乘補貼措施)。

為提供民眾騎乘公共自行車安全的保障，在苗栗縣境內租借公共自行車所產生的保費，全數由縣府編列預算支應，民眾可先行至YouBike官網或利用手機下載APP登錄身分證字號、生日及手機號碼等資訊，加入公共自行車傷害險後，在縣內使用持卡人本人的會員卡片租借YouBike即享有傷害險的保障，另租借苗栗縣的公共自行車就享有第三人責任險的保障。