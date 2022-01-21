今天（1月21日）北京市召開第271場新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會。《北京青年報》報導，北京市疾病預防控制中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火通報北京市最新疫情、發佈相關提示。今天（1月21日）0時至16時，北京市新增7例本土新冠肺炎確診病例，其中輕型4例、普通型3例；新增5例本土新冠肺炎無症狀感染者。

★北京今日新增12名新冠感染者 居住地涉及這5個小區

報導稱，北京今天新增的感染者涉及海淀區、豐台區，病例所居住的小區分別是：海淀區馬連窪街道永豐路百旺茉莉園一期，豐台區玉泉營街道億朋苑小區，豐台區玉泉營街道萬柳園小區，豐台區玉泉營街道玉泉營212號院，豐台區玉泉營街道馬家樓村。

★北京本輪疫情初步判斷為2個不同感染來源的聚集性疫情

龐星火表示，結合流行病學調查及病毒全基因測序結果，初步判斷北京本輪疫情為2個不同感染來源的聚集性疫情：一是由國際郵件引發的聚集性疫情，屬於Omicron變異株，累計報告本土確診病例5例，均在海淀區；二是由進口冷鏈物品引發的聚集性疫情，屬於Delta變異株，累計報告本土確診病例13例、無症狀感染者5例，涉及朝陽區、豐台區和房山區。

★北京疫情呈現多點散發態勢

發佈會上，北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建表示，近期北京連續新增報告多例本土新冠肺炎確診病例和核酸檢測陽性者，呈現多點散發態勢，首都疫情防控形勢嚴峻複雜，全市各區各部門要保持全面應急狀態，全方位嚴防死守。

★近20日到訪過豐台這些地區的人員 請立即向社區報告

北京市疾控中心副主任龐星火表示，當前，北京市疫情呈現多點散發態勢，疫情防控正處在關鍵時刻，要堅持快字當頭，快速反應，迅速開展流調、篩查、管控、溯源，人物同溯、同防、同查。嚴格落實四方責任，加強遠端管控與常態化內篩並重，全力以赴打好疫情防控阻擊戰，以最快速度把疫情控制住。

請1月1日至1月20日8時到訪過豐台區玉泉營果品冷庫、萬柳園小區、西南郊冷庫、華興飯莊（北京玉泉營橋西店）的人員，或接到健康寶彈窗提示的人員，立即主動向社區報告，配合落實居家隔離、健康監測、核酸檢測等防控措施。冷鏈、食品、物流、保潔等從業人員及同住人員要積極按照所在單位統一部署進行核酸檢測，檢測時要正確佩戴口罩，自覺保持一米線距離，不交談、不聚集。核酸檢測結果未出之前，自覺做到不聚集、不離京。如出現身體不適，及時就近按規定就醫，不自行購藥、服藥。

★北京警方通報：楊某某將進口標籤更換為國產標識 警方依法立案偵查

發佈會上，北京市公安局副局長潘緒宏表示，針對近日出現的冷鏈儲存運輸從業人員確診病例情況，北京警方在配合衛健、疾控和市場監管等部門開展流調溯源、行政監管過程中發現，某食品批發部經營人楊某某（男，46歲），違反冷鏈食品疫情防控有關規定，擅自將自東南亞某國進口帶魚等海產品的進口標籤，更換為大陸國產標識，以逃避進口冷鏈產品正常監管，存在引發新冠肺炎疫情傳播的嚴重危險。目前，楊某某已被房山警方依法立案偵查。

★身藏車廂試圖蒙混進京 當事人及代駕均已行政拘留

發佈會上，北京市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏通報，當前北京疫情呈現多點散發態勢，疫情防控形勢嚴峻複雜。有個別人拒不執行防控措施，嚴重擾亂疫情防控秩序，北京警方依法嚴厲打擊妨礙疫情防控的違法犯罪行為。據通報，田某某代駕石某某車輛時，將不符合進返京政策的石某某藏在車廂內，試圖蒙混進京，目前二人已被順義警方依法行政拘留。