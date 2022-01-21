美國資深男星「肉卷」（Meat Loaf，本名Michael Lee Aday）在音樂和戲劇領域都有傑出成績，光是發行的專輯在全球銷量突破上億張，成為全球最暢銷男歌手之一，更出演過超過65部影視作品；但今（21）日肉卷的經紀公司證實其死訊，昨（20）日在家人陪伴下驟逝，享壽74歲。

今日肉卷的經紀公司無預警透過他的臉書發文，心碎地透露肉卷在妻子黛波拉、女兒佩爾和亞曼達及親友陪伴下離開人世，享壽74歲；也替肉卷說出一直以來的初衷，「永遠不要停止搖滾」，更盼望外界給他的家屬一點隱私，他們需要時間和空間來渡過這段失去他的日子。

肉卷在演藝圈超過50年，專輯銷量在全球早已突破上億張，其中在1977年發行的首張專輯《地獄蝙蝠》（Bat Out Of Hell）至今已賣出4500萬張，是音樂史上前十大暢銷專輯，讓他被稱為出道即巔峰。

而肉卷也參與過許多影視作品，像是《憨豆先生》、《真愛奇蹟》和《鬥陣俱樂部》等，合作過無數明星；肉卷不僅是傳奇搖滾天王，也獲得過葛萊美獎的肯定，另外他更是家喻戶曉的國民演員之一，如今傳出驟逝，讓許多歌迷、影迷都很傷心。