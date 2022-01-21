今年學測自然科試題達20頁，像是2021年諾貝爾化學獎與物理獎、新冠RNA疫苗、全球暖化等時事都入題。補教老師表示，今年自然科難易度跟去年差不多，但很多圖表題，考生可能答不完。

補教老師楊正帆表示，今年自然科整體試題難易度跟去年差不多，但考了很多生活化及跨領域題目，預估頂標、前標分別為13級分、11級分，跟去年的13級分、12級分，僅一些些變動。補教老師游夏表示，今年自然科題目有20頁，主要是圖表很多，有些考生可能答不完。

自然科的物理部分，全國教師會表示，以自然現象和生活應用為命題素材，評量考生必修物理的概念。例如題組題以颱風中心的行進及預測路徑，評量考生是否能以運動學概念估算颱風移動的平均速率，並加以判斷颱風在各點位置的受力。

自然科地球科學部分，全教會表示，首次出現的混合題型，配分約為6分，除了單選題與多選題外，亦包括簡答、繪圖與計算，第45題提到大地震造成快速抬升，形成海階，讓學生計算、繪圖以呈現抬升速率。整體混合題型設計恰當。

至於自然科化學部分，全國高級中等學校教育產業工會指出，試題具有鑑別度，題型為中偏難，取材包含時事議題甲烷水合物、2021諾貝爾化學獎催化劑，重大議題如水汙染，創新特色試題（第37、38 、55、56題）融入探究實作，跨科整合試題第15題（物理／化學）、第37~42題(地科／化學)，考生應具備圖表解析與閱讀理解能力應可取得高分。

自然科生物部分，全中教指出，生物部分第42題有關「碳循環」為生物與地科合科的題目，是近期零碳排全球所關注的議題，非常有國際觀；第52、53、54題為生物與物理合科的題目，尤其是54題需要先有動脈、靜脈與微血管流速的整體概念，才能利用都卜勒效應解出正確的答案。但54題明顯超綱，因為動物生理是選修生物第三冊的範圍。