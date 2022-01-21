台灣2021年人口負成長，出生人數再創歷史新低，還在美國中情局（CIA）2021年全球生育率預測報告中排倒數第一，顯見台灣少子化嚴重程度。1名日本YouTuber直指最大原因是台灣的房價「貴的不合理、漲得很病態」，讓年輕人對養兒育女有壓力；網友看了一番熱議，「這樣還會有人說少子化跟房價沒關係嗎」、「塔綠班聽完後是不是又要集體出征？」。

通貨膨漲席捲全球，許多知名連鎖餐飲業者紛紛調漲產品價格，除此之外，即便打炒房政策一波接一波，去年連番打出「組合拳」打擊炒作，然房價漲幅依舊不減，眼見近幾年倍數式上漲，也讓不少想買房的年輕人望之卻步。

然而房價越高，空屋卻也越來越多；根據主計總處歷次的10年空屋普查，台灣2020年空屋數高達166.4萬，創下歷史新高，等同每6戶就有1戶空屋。此外，內政部統計，未滿5年的新建住宅共計38.9萬，其中高達37.1%無人入住，接近4成的佔比。

面對物價上漲、房價壓力，民眾對薪資升幅更加關注，主計總處統計2020年受雇員工總薪資，中位數為50.1萬元，以全體員工人數811萬人、1年12個月來換算，等同全台約有一半的員工平均月薪資不到4.2萬元。

有網友在PTT八卦板分享1名日本YouTuber影片，影片中探討台灣少子化日趨嚴重，甚至在CIA的2021年全球生育率預測報告中位列倒數第一的原因，其中最大原因直指台灣「不合理、病態的房價」，讓年輕人感到壓力。

影片續指，台灣的民生物價不至於貴到太誇張，難以負擔，但房價卻貴得離譜，對於計畫生小孩的新婚夫妻，能夠給小孩足夠的空間活動至關重要，但如今房子越蓋越小，又越來越貴，才導致生小孩後壓力大增，進而導致少子化。

原PO看了影片後表示，台灣生育率倒數世界第一的最根本原因，就是台灣的房價、房租「貴的不合理、漲的很病態」。原PO譏諷，金主、建商、房東個個賺到流油流湯，「這樣還會有人說少子化跟房價沒關係嗎？塔綠班聽完後是不是又要集體出征？」。

貼文曝光後，不少網友看了也悲嘆，「房價，房租，基本薪資過低，生活成本過高」、「地狹人稠，新加坡笑而不語」、「國王的新衣，只有塔綠班看不清」、「塔綠班會說你不爭氣，低薪買不起房是你的問題」、「租金越來越高，物價和收入相比高太多了」。

不過根據內政部統計去年上半年低度用電住宅、新建餘屋數據顯示，低度用電住宅僅約81萬戶，佔比9%，創2009年以來新低；而新建餘屋住宅去年Q2約7萬54宅，較Q1減少4.93%。