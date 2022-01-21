林口長庚醫院在疫情站上第一線抗疫，院方推出電子書，希望分享、傳承經驗。（院方提供）

疫情爆發後，站在防疫第一線的林口長庚醫院，負擔全國17％的重症、檢驗量能占全國24％。林口長庚為保存、傳承經驗，耗時數月出版電子書《穿越疫役—台北林口長庚COVID-19防疫回顧》，除大方向防疫政策，也有醫師分享在隔離中慶生的經驗。

長庚決策委員會主任委員暨林口長庚醫院院長程文俊表示，2020年初國內傳出疫情後，醫院立即成立防疫中心應變，並制定4大方針，包含做好外部防疫、落實內部管理、調配人力能量、充足物資供應。

程文俊說，林口長庚面對疫情這場重要戰疫，最令他感動的就是全員抗疫、無人退出，他說，回顧過去SARS經驗，發現沒留下什麼記錄，覺得很可惜，因此動員醫師、護理、醫技、行政等團隊，終於完成電子書。內容圖文並茂，完整記錄林口長庚抗疫歷程，也能讓經驗得以傳承、分享，其他機構也能從中學習。

有醫師分享經驗，雖然疫情已有心理準備，但遇到首次確診患者時，一開始認為肺炎，當時也不符合當時法定傳染病通報標準，入院十幾天後才確診。因此許多醫護為此隔離，他也入住負壓病房，在裡面度過這輩子最特別的生日。

另名醫師則寫到，5月底專責病房啟用後，她是首批支援住院醫師，頻繁洗澡、洗手，避免外出，3個月不敢回家，是難得回憶。