桃園82歲翁自駕 失控連撞2騎士釀1死│中視新聞 20220121

桃園市楊梅區昨（20日）發生一起死亡車禍，82歲沈姓老翁因不明原因突然暴衝撞上前方等紅燈的機車騎士，造成1名黃姓男騎士不治，另有3人受傷。而黃妻今在臉書上發文，透露丈夫驟逝，但兩人結婚20年卻沒一張合照，哭求網友幫忙P圖，讓上萬位網友看了鼻頭一酸。

八旬老翁駕車衝撞停等紅燈機車騎士1死3傷。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

八旬老翁駕車衝撞停等紅燈機車騎士1死3傷。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

據了解，82歲沈姓老翁20日下午近4時駕駛自小客車，沿著幼獅路直行欲前往永美路，卻在途中因不明原因車輛暴衝，撞向在前方停等紅燈的機車騎士，造成黃姓騎士死亡，另3人受傷。

沈翁向警方供稱，他患有糖尿病和高血壓，在出門前忘記吃藥，警方詢問他為何會發生車禍及要去何處，老翁則表示一切太突然，不知道為何會發生車禍，也忘記自己當時要去哪裡。警方除依過失致死罪嫌將沈翁函送法辦，正深入調查事故發生原因。

而一名女網友今日在臉書社團《爆廢公社》上發文，透露自己的丈夫昨日不幸因車禍離世，而她突逢喪夫之痛，才驚覺兩人共度快20年的時光卻連一張合照都沒有，並PO出2張照片，分別是她與兒子的合照，以及丈夫的獨照，請求網友幫忙合成P出一張幸福的家庭合照。

許多好心網友紛紛幫忙P圖，讓一家團圓。（翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

截至發稿前，文章僅發布6小時，但已有1.3萬網友按讚推廣，留言區湧入眾多熱心網友的鼓勵話語，也有超神網友幫忙合成合照，在留言區的照片中一家人開心的團聚，讓許多網友看了紛紛被感動哭；事後原PO也再次更新文章，表示自己已收下每張合成圖，真心謝謝每一位好心的網友。