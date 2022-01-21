有著「液晶之父」美譽的夏普去年發表了第三代的8K電視，順利達成了8K普及化的目標，2021年10月底，夏普又跟進在日本發表配備了mini LED的新產品，並以新產品品牌「AQUOS X LED」推出，緊追日本之後，台灣將成為夏普在日本市場之外、第一個海外首發的地方，新品預計於2022年4月正式開賣。

夏普自2016年8月開始，跨入新百年歷程，宣布以「8K+5G和AIoT改變世界」做為企業願景，並據此積極進行事業變革，將基於8K+5G Ecosystem、ICT領域、Smart Life業務三大事業變革為公司主要業務發展方向，以完成品牌及服務全面升級。

今年是夏普公司成立110周年，也是自 2001 年液晶電視AQUOS首次亮相以來的20週年，選在迎向AQUOS二十周年之際，夏普於2021年10月底在日本已經發表了配備mini LED的新產品，作為未來高端機型的基礎，以顯著提高亮度和對比度，並將作為新產品品牌「AQUOS X LED」推出。

如今AQUOS X LED也即將在台現身，夏普預計於今年4月開賣的AQUOS XLED 65吋的液晶電視，此產品的背光源使用小型mini LED作為光源，採用新開發的Active mini LED驅動技術，通過根據要顯示的圖像精細控制每個區域的亮度，顯著提高了對比度等顯示性能。峰值亮度約為過去機種的3 倍。消費者可以享受從耀眼的光彩到緊緻的黑色表情的動態圖像。此外，採用了轉換背光光波長的「量子廣色域」技術。它從背光源的光中產生三原色（藍、綠、紅）的高純度光，實現了寬廣的色域和鮮豔的顯色。

此外，在揚聲器系統部分，也進行了更新。全新研發的ARSS+（AROUND SPEAKER SYSTEM PLUS）音響系統，除了螢幕底部外，頂部和側面都有揚聲器，實現沉浸式聲場。消費者可以享受視頻和音頻的真實感，就好像從屏幕中央聽到台詞和音樂一樣。

夏普公司常務兼海外品牌事業推進本部長吳柏勳在21日舉行的SHARP AQUOS XLED產品發表會上表示，夏普有著液晶之父的美譽，是日本唯一從面板到整機都為自有的品牌廠，夏普第一台的黑白電視1951年在日本上市，一路從2K/4K一直到去年發表的8K第三代電視，研發的腳步從沒有停止，為的是帶給消費者更好的觀賞體驗。而今天台灣夏普發表的SHARP AQUOS XLED旗艦機種，搭載夏普最新開發的mini LED顯示技術，是日本市場之後的第二站，海外市場的首發，足以見得夏普對台灣消費者的重視，未來還有一系列的液晶電視商品等著上市，請消費者耐心等待並多多關注夏普。夏普的持續研發推陳出新產品的心從沒有變過，夏普所有的產品都是由「你YOU」的需求去研發創造，期望消費者的生活一直有SHARP夏普的陪伴。

台灣夏普總經理張凱傑則表示，消費者對好東西、新產品的需求不斷提高，如何把握換機需求，對業者來說十分重要，根據我的觀察，「大螢幕尺寸升級」 、「高畫質和高音質升級」和「可以多種方式使用的智能設備」是消費者不變的需求，而SHARP AQUOS XLED正好可以一次滿足消費者在「畫質、音質和設計」等三個要素的需求。