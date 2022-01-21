受產業轉型升級慢等影響，安徽省蚌埠市去年主要經濟指標增速低過預期，GDP增速更僅為0。安徽省委書記鄭柵潔表示，蚌埠市經濟失速、發展失位、結構失衡的壓力凸顯，已經到了「退無可退、背水一戰」的關鍵當口。

蚌埠市政府官網日前公布《關於蚌埠市2021年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2022年國民經濟和社會發展計劃草案的報告》，，顯示蚌埠市2021年地區生產總值增速年初計劃目標為8.5％，惟全年完成0％。

其中，第一產業增速年初計劃目標為3.6％，全年完成7％；第二產業增速年初計劃目標為9.2％，全年完成-8.3％；第三產業增速年初計劃目標為9.2％，全年完成5％。

蚌埠市地處淮河中游，現轄懷遠、五河、固鎮3縣，龍子湖、蚌山、禹會、淮上4個行政區，國家級蚌埠高新技術產業開發區和蚌埠經濟開發區2個功能區。截至2020年11月，常住人口329.64萬人。2020年地區生產總值為2082.73億元，按可比價格計算，比上年增長3％。

據安徽日報，安徽省委書記鄭柵潔周一（17日）晚到蚌埠代表團時稱，去年以來，蚌埠市推進創新發展、產業強市、改革開放取得了新成效，但經濟失速、發展失位、結構失衡的壓力凸顯，已經到了「退無可退、背水一戰」的關鍵當口，必須牢固樹立「一日無為、三日難安」的責任意識，迎難而上，跨越發展。