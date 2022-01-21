衛生棉是許多女性每個月的必需品，除了要好用、舒適，外包裝的美觀度和購買的方便度都成為大家下手的考量要點。近期唯白推出美少女戰士限定版衛生棉，靠得住Kotex則將熱賣品全面升級，愛康調降免運門檻，讓大家可依自己的需求入手衛生棉。

▍1.唯白美少女戰士限定版衛生棉

《美少女戰士》擁有一大票鐵粉，近期台灣女性用品「唯白Vichy's Diary」推出《美少女戰士Crystal》限定版衛生棉，首創將專櫃級保養品愛用寵兒SOD保養精華液添加到棉片中，讓衛生棉與保養合而為一，其良好的抗氧化與修護功能可喚醒私密處粉嫩光澤。輕涼感的薄荷草本精油可抑菌並舒緩不適，獨家特有的向日葵香氛，則可散發出清爽純淨的愉悅感，讓生理期期間舒適自在、彷彿做SPA保養般療癒。

美少女戰士Crystal x 唯白Vichy's Diary護墊。（圖／品牌提供）

美少女戰士Crystal x 唯白Vichy's Diary夜用加長型衛生棉。（圖／品牌提供）

▍2.升級版Kotex草本抑菌衛生棉

靠得住Kotex草本抑菌衛生棉在網路上擁有好口碑，網友表示「用了很舒服、不悶不癢」、「敏感肌用了很清爽，回不去了」、「一用就入坑，私密處比較不會發癢、也沒有異味」、「材質舒服，淡淡草本香很喜歡」，今年這款人氣衛生棉全面大升級，全方位抑菌防護與加倍呵護私密肌，產品嚴選天然抑菌精華，能達到99%有效抑菌，長時間維持私密肌健康狀態；此外全系列採用草本植萃精華，棉片散發自然淡雅的草本清香；極致細緻綿密的微米慕斯表層，讓私密肌享受零摩擦的輕柔呵護。

升級版Kotex草本抑菌衛生棉。（圖／品牌提供）

▍3.愛康衛生棉官網免運門檻下降

愛康涼感衛生棉日前針對296位女性進行「購買衛生棉行為調查」，發現63.5%女性為精打細算派，會趁著優惠折扣囤貨衛生棉，有36.8%女性則為隨遇而安派，在經期期間才想到要購買。調查也指出，56.6%女性平均每次購買衛生棉數量為4、5包以內，約是一至二個生理期使用的衛生棉包數，而有35.8%女性會傾向於網路訂購衛生棉，主要原因為「懶得出門購買，可以寄到家裡」。

愛康衛生棉官網調降免運門檻，4包衛生棉、消費滿220元就能免運。（圖／品牌提供）

愛康持續優化官網服務，下降免運門檻，挑戰網購免運最低量，自2022年起，官網免運門檻調降到4包衛生棉，消費滿220元就能免費送到家裡或7-11超商取貨，對於不想囤貨太多衛生棉的女孩、或是經期快來卻沒空採買衛生棉的女孩們來說都是大好消息。