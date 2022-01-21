33歲蔡先生腰酸背痛多天且排尿不順，輕忽沒有多加留意，日前半夜突然嚴重下背痛，家人協助緊急送醫急診，經核磁共振檢查，顯示膀胱變大，竟因椎間盤突出所引發的「急性馬尾症候群」，立即實施減壓手術，把突出的椎間盤清除，術後逐漸恢復健康。

長安醫院神經外科醫師朱彥澤說，當時檢查發現患者雙腳沒力，核磁共振膀胱變大，診斷因椎間盤突出所引發「急性馬尾症候群」，馬尾是指在脊髓以下的神經結構，因為外觀看起來一絲一絲的狀似馬尾，影響負責發送和接收骨盆和下肢的感覺，及腸和膀胱功能。

朱彥澤指出，當脊髓以下的神經結構受到壓迫，會出現坐骨神經痛、腳麻，嚴重時可能導至下半身癱瘓、大小便失禁等症狀，就叫做「馬尾症候群」，好發族群是40歲以上，久坐的上班族、脊椎退化、椎間盤突出等病人也容易罹患此病。

朱彥澤表示，患者感覺尿不太乾淨，且尿量變少時，即是膀胱功能已經受影響，是馬尾症候群的危險信號之一，需要立即手術減壓，把脊髓以下的神經功能挽救回來，再把突出的椎間盤完全清除，患者術後逐漸恢復膀胱功能及雙腳知覺。

朱彥澤說，開刀的預後與罹患馬尾症候群的時間有相當大的關係，越早治療越好，若等到臀部麻木無知覺、大小便無感或下肢無力時再處理，通常會留下神經損傷的後遺症，甚至可能下半身癱瘓。

朱彥澤呼籲，從事粗重工作者，或不小心扭傷、拉傷的病患，除注意有無嚴重背痛情況，並要注意是不是有大小便失禁、尿量減少的情況，隨時把這些狀況當作警訊、盡快就醫。