第19屆超級籃球聯賽(SBL)為了增加賽事之外的球迷參與感，特別增加舉辦的月人氣王票選活動，一月份結果在21日出爐，由桃園璞園建築籃球隊有著「最強系籃球員」稱號的後衛袁加樂，以5199票榮登SBL一月份人氣王寶座。

本月人氣王票選自開始就受到球迷的關注，各個球員支持者無不卯足全力，動員參與，其中更以袁加樂與曾柏喻兩位的票數難分難捨，最終由袁加樂成功勝出，榮獲本屆SBL一月份人氣王的頭銜，也獲得中華民國籃球協會及行銷單位所提供的30000元獎金！

以自由球員身分加盟璞園的袁加樂，生涯初登板就出賽29分鐘，全場9投6中，包括6投5中的三分球，轟下17分、5籃板、5助攻與3抄截。能有如此亮眼的好表現著實令人期待接下來球季的表現，也希望他能繼續加油。

本賽季於「e集棒」APP上舉辦月人氣王票選，透過此活動希望SBL球員能夠積極經營球迷及培養觀眾群，增加比賽之外球迷的參與感，用以鼓勵選手打出人氣實力兼具的比賽內容。三月份的人氣王票選開始日期與抽獎中獎名單，屆時將公布在「SBL超級籃球聯賽臉書粉絲專頁」，也請各位球迷好好期待。