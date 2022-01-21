嘉義市全國首發YouBike 2.0E電輔車自去年12月1日正式營運，至今不到2個月租借次數超過4萬次。嘉義市政府交通處指出，電輔車讓民眾在騎乘坡地輕鬆省力，租借次數隨之提升，另，電輔車會依據平假日、地形及需求等配置進行調整，可下載youbike app查詢。

根據嘉義市政府交通處統計，電輔車去年12月1日正式營運到今年1月20日，租借次數達4萬609次，平均每車周轉率為5.31轉，去年的最後一天適逢台灣設計展與元旦假期，電輔車使用率高達1372次，當日電輔車周轉率更達9.15轉，表現相當亮眼。

交通處指出，電輔車場站租借次數平日排名第一名在嘉義火車站，第二名和第三名分別為嘉義大學綜合教學大樓、嘉義女中（文化公園），不少學生上下課及觀光旅客旅遊都會使用到；假日排名第一名仍為嘉義火車站，第二、三名為嘉義女中（文化公園）、臺灣銀行嘉義分行。

葉姓民眾說，日前到嘉義市逛設計展時就是以電輔車代步，騎起來相對輕鬆，雖費率較一般車貴，仍會優先選擇電輔車，希望市府能再增加電輔車車輛。

交通處指出，YouBike 2.0E電輔車費率與YouBike 2.0不同，電輔車前二小時每30分鐘20元，為鼓勵民眾快借快還，第3小時起每30分鐘費率為40元，滿電時平路最多可騎乘80公里，時速超過25公里時停止電力輔助，借還車、隨車鎖等功能皆與YouBike 2.0相同。