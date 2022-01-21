行動支付零接觸，成功協助超過2000間店家化疫情危機為商機。（台中市政府提供）

台中市政府推動行動支付展現好成績！經發局長張峯源21日指出，去年疫情爆發對店家及民眾生活帶來相當大影響，為降低疫情衝擊，市府第一時間啟動防疫新生活運動；其中「行動支付零接觸」成功協助超過2000間店家化疫情危機為商機，帶動逾5億元行動支付消費金額，籲請各界共同加入行動支付行列。

市府經發局21日舉辦台中市行動支付倍增計畫成果發表記者會，經發局長張峯源宣布行動支付使用店家倍增成果，並邀請九大行動支付業者、50位計畫店家代表共同見證。

經發局指出，隨著數位經濟發展，行動支付已成全球趨勢，加上疫情衝擊，越來越多民眾選擇無現金交易。根據金管會最新統計，全台行動支付使用人數已突破1500萬大關，零接觸商機蓬勃發展；市府行動支付倍增計畫鼓勵店家及民眾多使用行動支付交易，享「掃碼免接觸」、「付款少停留」及「交易享回饋」三大優點。

經發局說，行動支付倍增計畫，自去年6月起集結九大支付業者，針對店家及消費者祭出期間優惠回饋方案，市府於各區舉辦15場說明會，並搭配計畫店家結合傳統市場、糕餅、大型商場及公益團體等不同主題辦理6場次行動支付線上線下推廣活動；不僅提升台中整體行動支付普及率，也帶動民眾使用習慣及店家認同感。

經方局表示，新的一年開始，各支付業者針對台中祭出多檔優惠，LINE Pay於1月3日至31日台中第六市場、1月24日至2月28日清水服務站皆有消費滿額回饋；1月5日至2月6日台中三井OUTLET、1月10日至2月6日新光三越台中港店、1月28日至2月28日台中指定夜市也有滿額抽紅包活動。

經發局強調，街口支付使用帳戶付款持續回饋不間斷，不定期再加碼於特定店家、場域驚喜回饋；聯邦銀行推出幸福M卡，綁定行動支付(如Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay等)最高回饋20％；特定場域使用悠遊付，享10％現金回饋等，歡迎市民多加利用享好康。

今天成果發表記者會邀請津醬、冰穀咖啡、衣哲服飾、蘭馨堂、臻功夫藝術工坊、活力生機坊、曾蜜農莊等，來自山、海、屯、都10家計畫代表店家現場展售商品，展現行動支付全市擴散效益，並由張峯源抽出系列活動最大獎Gogoro電動機車一部，獲獎名單將公告於計畫官網，方便民眾查詢。