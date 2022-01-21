有一位網友在臉書社團《爆料公社》發文表示，上個月去ATM領錢發現機器竟少給一張，當下他在攝影機前點鈔3次確認，並馬上通知銀行，但銀行經過一個月調查，竟以「不是一張張摺疊起來點」為由拒絕補鈔，讓原Po感到相當傻眼，此事也引起網友們熱烈討論。

原Po說明當時的狀況，「提領當下我點鈔了3次，都是對著正上方的攝影機點鈔，用數卡片的方式，發現少一張後就用ATM旁的電話撥給銀行反映，當下對方回覆，靜等報告。」

沒想到原Po這一等就是將近1個月，最終銀行回覆，廠商檢查ATM一切正常，且原Po當時點鈔並非「摺疊起來數」，無法判定張數到底有沒有少，更有可能是新鈔黏在一起，因此拒絕補鈔給他。

這樣的發展讓原Po無奈表示，「先不說銀行處理的速度有多久，我至今才知道點鈔原來要摺疊起來數才符合銀行點鈔規範。」文章引起網友們熱議，許多人也在留言處分享類似經驗。

網友留言表示，「我也有過一樣的經驗，請銀行查也說吐鈔數量是對的，最後找到分行經理，補了1000元給我，圓滿結束此事」、「先前曾發現少兩張，通報後檢查也真的多兩張，所以就叫果去領回，但已經是一個禮拜之後的事了」、「我爸去年郵局有領過，數量不對，立刻打電話告知，郵局清點後有多我爸少的錢，所以有歸還。」