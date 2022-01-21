雖然網路上正妹百百款，但能一次集結8位長腿美女，畫面可說是相當香豔，近日有網友在PTT分享「一整排香香的黑絲腿」，美照立刻就引起網友熱議。

有網友在表特版分享「進香團-整排香香的黑絲腿」多張美照，只見照片中8位正妹都穿上襯衫搭超短裙，更搭配黑絲襪和高跟鞋，讓傲人長腿格外性感，她們更對著鏡頭俏皮扭動和抬腿，畫面可說是香豔無比，讓網友都快看暈。

她們也開心在自己IG分享多張美照，並稱自己是最新女子團體「進香團」，鄉民看了全暴動，紛紛直呼「真香團」、「想跟隨進香團插香膜拜」、「好想被踩喔」、「腿都太細太長了」、「好想報名」、「這是all star(全明星)等級的陣容了吧」。

金允喬(圖右一)曾是節目《大學生了沒》的固定班底。(圖／取自凱西馬鈴薯IG)

而這8名正妹段璟樂、凱西馬鈴薯、許小葆、如如、77麻馬、凡妮莎(凡凡)、Q尼、金允喬，其實都是平面模特兒，在網路上都小有名氣，金允喬曾是節目《大學生了沒》的固定班底，之後進入演藝圈，拍過幾部MV、電影，目前她的IG自介主要是以廣告、平面、健身、美食旅遊、美妝保養為主。