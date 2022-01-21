櫃買中心今（21）日下午召開第10屆第8次董事、監察人聯席會議，會中通過美達科技公司（6735）股票上櫃申請案。

另櫃買中心已排定1月26日（下周三）審議鈺鎧科技公司（5228）上櫃案。鈺鎧科技主要從事電感之研發、製造與銷售，董事長為黃其集，推薦證券商是永豐金證券及富邦證券，申請時資本額3億3579萬元。

鈺鎧科技109年營業收入為5億1084萬元，稅後淨利為2934萬元，每股盈餘為0.87元。110年前三季營業收入為5億4266萬元，稅後淨利為4438萬元，每股盈餘為1.32元。