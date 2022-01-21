前立委顏寬恒家族在台中二選區立委補選期間，被爆出在南屯、沙鹿等地共有3處違建，其中南屯區公保地的違建日前遭限期拆除，今天為期限的最後一天，台中市政府都發局前往勘查後，確認違建部分拆除進度已近100％，另沙鹿2處違建則限期14天內改善。

都發局表示，今天是顏家南屯區公保地違建拆除期限的最後一天，經派員現場勘查，確認靠近大同八街增建的部分已拆除，鄰近大同九街圍牆及1棟建築物、大門、占用國有地的違建及木圍籬也都已經拆除完畢，僅剩合法建物右側、靠近大同九街違建部分，預計今天傍晚可全部拆除完畢，後續將依規定辦理結案。

而因為再過不到10天就是農曆春節，基於安全考量，都發局也通知建物所有人在違建拆除結束後，應儘速清理拆除後的剩餘物，維護環境安全。

此外，包括顏家位於沙鹿區的豪宅及山頂腳黃昏市場違建部分，都發局指出，沙鹿區豪宅部分，包括地下室1層、屋前雨遮及天井封閉、垂直增建1層、圍牆都屬於違建，今天已開立違建認定通知書，要求所有人14天內改善；另黃昏市場部分在1月17日就完成勘查並開立違章認定通知書，也限期14天改善。