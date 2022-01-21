弘光科大舉辦「這個年我們一起過」活動，讓境外生感受過年氣氛。（陳淑娥攝）

農曆春節即將到來，全球疫情依舊嚴峻，不少境外生無法返家與家人團聚。弘光科大特地舉辦「這個年我們一起過」系列活動，帶領學生包水餃、品酒、品咖啡，也將到戶外郊遊迎虎年，讓留在台灣的境外生，也能感受到過年氛圍。

弘光科大國際長田其虎表示，為了讓境外生在農曆年前感受到弘光大家庭的溫暖，學校連續兩年在農曆年前舉辦「這個年我們一起過」活動，今年還與台中科大合辦，讓學生能夠相互交流。

第一場活動「元『飽』大進擊DIY包水餃」在21日登場，40多位報名境外生，在遵守防疫規定下，一起在校內包水餃，體驗團圓感覺。

由於餃子形如元寶，在農曆春節吃餃子，有招財進寶意思；另外，餃子包內餡，也象徵把各種吉祥東西包入內餡中，寄託每個人對新年的希望，不少境外生第一次包水餃，覺得很新鮮。

在國際處同仁指導下，學生們先製作餡料，手切高麗菜拌入豬絞肉，再分組一起合作包水餃，花了兩個多小時，包製上千顆水餃。

海青班馬來西亞僑生林育源說，返家隔離費用很高，來台灣念書後，已經有兩年沒回家，靠著每天視訊與家人聯繫感情。

林育源去年參加過學校活動，感受到濃厚過年味，今年再報名參加，體驗不同的農曆春節，尤其在春節時會特別想家，透過活動大家團聚一起，互相溫暖彼此，也把活動的照片，傳給家人看，讓他們知道「我在台灣不孤單。」