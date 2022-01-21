故宮組織改造議題自去年便沸沸揚揚，是否改為行政法人還猶未知，台灣正進行中的大美術館時代也來臨，諸多新成立的美術館都走向行政法人的同時，不論是政府有關當局、美術館乃至民眾，其實對行政法人化的博物館、美術館仍一知半解。國藝術策畫的《博物館／美術館的未來性：行政法人制度研究》專書，分別耙梳英、法、日三國制度，作為台灣的借鏡。

國藝會董事長林曼麗指出，自己從北美館館長、故宮到北師美術館館長等經歷，一路看台灣美術館、博物館發展，「其實很焦慮，雖然眼睛看到的是一片興興向榮，但若沒有把基礎建立好，是沒辦法得到所期待的成果！不是只要有硬體就可以叫美術館，人才和社會配套的成熟度，都影響美術館是否能正常發揮作用。」

英國篇的作者，曾在V＆A行銷部門擔任研究人員的張瑜倩指出，以英國為例，法人化不等於一定賺錢，大英博物館有55％的經費來自政府，只有10％來自商業營收，但有32％來自慈善捐款；泰德美術館的政府經費更是只有27％，有40％的慈善捐贈。「博物館的法人化不等於商業營收，更仰賴的是複雜的機制去支持慈善捐款等制度，法令的支持和整個友善環境，才讓這件事成熟」。

法國篇作者陳彥伶旅法10年，她指出法國的法人制度會針對各館量身打造，且每3到5年還會再修法，「訪問時發現，這些法國美術館雖然有法規，但他們能夠自由自在地面對法規，且在現場做山一些靈活的運用，這雖然讓研究很難，但也因為不是一個通用法則，而是符合社會文化脈絡的。」

林曼麗不諱言，日本的美術館法人化正因為是由上到下，且著眼於減少政府補助額度，如今看來是失敗的案例，她也再次強調，不論是否採用行政法人，對博物館、美術館而言都只是輔助工具，不應把賺錢視為法人化的目的，「不能失去博物館最核心的價值和使命」她期待社會大眾先藉此書了解行政法人，再回頭思考自己的處境、條件、期待與限制，做出最好的設計與配套，「館的存在不是為政績，是要為人民發揮功能。如何經營，發揮最好的效益，才是眾所期待的。」