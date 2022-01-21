彰化秀傳職業醫學科張武修教授說明重金屬汙染現況。（彰化秀傳醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

秀傳醫療體系重金屬檢驗室。（彰化秀傳醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

秀傳醫療體系重金屬檢驗室。（彰化秀傳醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

秀傳重金屬檢驗實驗室，對845人做了重金屬檢驗，已有16人分別有汞、鎳、鉻、鉛等數值異常。（彰化秀傳醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

秀傳重金屬檢驗實驗室，整理常見重金屬汙染來源，和生理反應。（彰化秀傳醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣的重金屬汙染農地列管面積一度高達330公頃，全國最多，近年來陸續整治完成，潛藏後遺症卻也不容小覷，加上食品、醫藥品可能受重金屬不當汙染，彰化秀傳醫療體系2021年籌設重金屬檢驗實驗室，845人做了重金屬檢驗，已陸續發現有16人分別有汞、鎳、鉻、鉛等數值異常

秀傳醫院表示，重金屬檢驗實驗室，去年10月獲得國家標準認證，針對勞工特殊危害作業重金屬檢查及提供臨床醫療門診，到12月底共有845人做了重金屬檢驗，已有16人分別有汞、鎳、鉻、鉛等數值異常，顯示一般民眾生活、工作環境和食品、藥品中重金屬的過量暴露，值得提高警覺。

彰化秀傳職業醫學科主任李育慶表示，超量重金屬會影響生理功能、造成基因突變並增加罹癌風險，生活中常見的重金屬來源包括空氣汙染：燃燒石化燃料、工業廢水汙染土壤、農作物、地下水、海鮮：深海魚、蝦、貝類和來路不明的中草藥。

職業醫學科張武修教授指出，環境、食品以及工作場所重金屬的暴露，國內法規有嚴格要求；但是過去數十年來，重金屬汙染遍及全國工廠、大氣、土壤、水、食品、醫藥，對國人健康產生嚴重威脅。1980年間，爆發高銀化工及基力化工等鎘汙染農田事件與二仁溪廢五汙染事件。環保署土壤及地下水污染整治基金管理會2002年啟動對農地做有系統的調查，列管受污染農地場址約1196公頃；2021年10月底雖已改善約1108公頃，未來是否仍有環境重金屬汙染風險，仍待相關單位進一步確認。

張武修指出，農地重金屬汙染是居住環境汙染，同時與農產及食品安全息息相關；彰化縣歷年來為國內重金屬汙染最嚴重的地區之一，長期暴露於異常重金屬的環境，對身體健康的影響甚讓人擔憂。

彰化秀傳醫院職業醫學科主任李育慶也分享案例55歲男子在鉛蓄電池工廠年資32年，血中鉛濃度異常，有輕微小球性貧血，工作風險可能是呼吸防護具配戴不確實、清潔不徹底、在工作場所飲食。