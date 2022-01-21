又一個潘茹玉！新北男居檢落跑衝台中訪友 遭重罰60萬 18:392022/01/21 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 又傳居檢落跑！ 美國入境新北男衝台中訪友 遭重罰60萬。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名6日從美國入境的新北市男子，傳出逃避居檢偷跑到台中市，對此，新北市衛生局證實表示，該名男子選擇7＋7方案，在桃園集中檢疫所完成第1段檢疫後，自行至台中找友人，考量擅離時間、活動範圍大、接觸友人，及違反春節防疫方案並加重處罰等，依傳染病防治法第58條第1項第4款及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項，處以60萬元罰鍰。 找到了！入境居檢落跑女子潘茹玉 在北投被警方尋獲 潘茹玉居檢落跑挨罰60萬 比別人多10萬！原因曝光 #友人 #居檢 #60萬 #新冠肺炎 #潘茹玉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 通緝犯逃2年南下高雄和友人歡聚 卻因未戴口罩栽了 10:182022/01/14 社會 居家檢疫鬧失聯 潘茹玉遭罰60萬元 11:192022/01/21 社會 全台冷颼颼 五股6旬翁疑因低溫猝死副駕駛座 18:322022/01/12 社會 老翁年節前外出迷途 警熱心平安送返家 19:022022/01/17 社會 BMW酒駕男依殺人罪起訴 林家父女已知母過世噩耗 14:172022/01/12 社會 2022年地方債發行提前開啟 兆元級資金發力穩經濟 12:242022/01/13 兩岸 PGA》潘政琮2022年首戰 美國運通菁英賽首輪暫並列40名 11:592022/01/21 體育 除濕機能源效率和事實不符 2廠商遭公平會罰10萬 13:412022/01/12 財經 有夠衰！唱KTV走錯包廂 新竹男遭5名醉漢持彈簧刀刺死 16:142022/01/13 社會 男子喝酒還幫友人泊車 認罪獲緩刑2年 15:322022/01/14 社會 竹市拚促參簽約 總件數非6都第1 04:102022/01/16 地方新聞 「辰星獎學金」要引導成大生走向國際 優秀同學可得60萬元 21:152022/01/17 生活 印中邊界軍事對峙 第14輪談判仍無進展 19:482022/01/13 國際 生活熱門新聞 學測數學A有多難？ 完整解答一次看 - 生活 高雄一家3口再爆新足跡 在這名店吃飯待了2小時 市府疾呼：快去篩 - 生活 高雄淪陷！今爆10例本土確診 港口恐成重災區 - 生活 高雄確診者赴台南吃喜酒「完全沒說」 黃偉哲怒：台南人不能原諒你 - 生活 密密麻麻怎疫調？柯P預言Omicron將擴散：現有人力圈不住 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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