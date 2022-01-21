一名6日從美國入境的新北市男子，傳出逃避居檢偷跑到台中市，對此，新北市衛生局證實表示，該名男子選擇7＋7方案，在桃園集中檢疫所完成第1段檢疫後，自行至台中找友人，考量擅離時間、活動範圍大、接觸友人，及違反春節防疫方案並加重處罰等，依傳染病防治法第58條第1項第4款及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項，處以60萬元罰鍰。