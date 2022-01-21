根據英國《衛報》（The Guardian）報導，肺炎大流行期間一向表現優良維持零確診的太平洋島國「吉里巴斯」(Kiribati)，重新開放邊境後迎來第一班國際航班上多達三分之二的乘客確診，打破了零確診的優良紀錄。發現病毒已擴散至社區，當局下令24日起實施全面封鎖。

吉里巴斯於這個月10日重新開放邊境，這是睽違10個月來首次打開國門，不料，14日一班由斐濟航空公司(Fiji Airways)駕駛，從斐濟(Fiji)飛抵吉爾巴斯的班機，落地後傳出機上54人中有36人感染新冠肺炎，當局表示:「目前旅客健康狀況良好，正在進行隔離。」

Schon mal jemand von #Kiribati gehört? Nein? Ist ein kleiner Staat in der Südsee. Dort war man zwei Jahre nahezu coronafrei. Der erste Flieger, der nun wieder landen durfte, brachte dann gleich 36 positiv Getestete mit. Das hat man sich sicher anders vorgestellt. #Corona #COVID19 pic.twitter.com/IRPzNp4AJ3 — Daniel Schüler (@DanielSchueler) January 19, 2022

吉里巴斯於這個月10日重新開放邊境，這是睽違10個月以來首次打開國門。(圖/美聯社)

然而，由於病毒傳播速度之快，當地已經有兩名保全人員也被感染，檢測確定為陽性。對於迎來滿載的確診者，當局隨即發布長達兩周的宵禁，並關閉學校等公眾場所，若非得外出只允許購買生活所需用品。

近期才爆出帛琉旅遊泡泡破裂，旅行業者證實當地超過百人確診，使得維持近兩年零確診的紀錄保持國破功，今日又傳出一太平洋島國淪陷。堪稱「世界盡頭」的吉里巴斯共和國，曾是台灣邦交國之一，身處太平洋正中央，同時橫跨南北半球，地理位置相當特殊，而距離該國最近的就是澳洲與夏威夷群島。吉國主要由吉爾伯特群島、鳳凰群島和萊恩群島三大群島組成，是世界上最大的珊瑚環礁島國。

人口總數約11萬人，當局表示，截至上個月為止，已經接種第一劑的18歲以上國人達九成，然而，完全接種疫苗的吉國人只有一半。