根據英國《衛報》（The Guardian）報導，肺炎大流行期間一向表現優良維持零確診的太平洋島國「吉里巴斯」(Kiribati)，重新開放邊境後迎來第一班國際航班上多達三分之二的乘客確診，打破了零確診的優良紀錄。發現病毒已擴散至社區，當局下令24日起實施全面封鎖。
吉里巴斯於這個月10日重新開放邊境，這是睽違10個月來首次打開國門，不料，14日一班由斐濟航空公司(Fiji Airways)駕駛，從斐濟(Fiji)飛抵吉爾巴斯的班機，落地後傳出機上54人中有36人感染新冠肺炎，當局表示:「目前旅客健康狀況良好，正在進行隔離。」
然而，由於病毒傳播速度之快，當地已經有兩名保全人員也被感染，檢測確定為陽性。對於迎來滿載的確診者，當局隨即發布長達兩周的宵禁，並關閉學校等公眾場所，若非得外出只允許購買生活所需用品。
近期才爆出帛琉旅遊泡泡破裂，旅行業者證實當地超過百人確診，使得維持近兩年零確診的紀錄保持國破功，今日又傳出一太平洋島國淪陷。堪稱「世界盡頭」的吉里巴斯共和國，曾是台灣邦交國之一，身處太平洋正中央，同時橫跨南北半球，地理位置相當特殊，而距離該國最近的就是澳洲與夏威夷群島。吉國主要由吉爾伯特群島、鳳凰群島和萊恩群島三大群島組成，是世界上最大的珊瑚環礁島國。
人口總數約11萬人，當局表示，截至上個月為止，已經接種第一劑的18歲以上國人達九成，然而，完全接種疫苗的吉國人只有一半。
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