去年3月1日最高法院啟動民事移付調解制度，有兩家公司因請求給付承攬報酬，纏訟13年，最終在調解委員苦口婆心勸諭下，成功達成調解，也有離婚家事案件調解成功、合意離婚也一併解決子女扶養問題。院長吳燦說「只要能抓到老鼠的就是好貓」，不論用判決、和解或調解也可解決紛爭。

最高法院為感謝調解委員的辛勞，院長吳燦特邀請去年受分案件之調解委員進行經驗交流分享並致贈感謝狀，吳燦說，去年共有22.5件成立調解，其中0.5件是有一部分當事人須承受訴訟，待承受訴訟後，應仍有望調解成立。今年1月迄今也已調解成立2件，院調解成立的比例相當高。

吳燦以黑貓白貓為例，只要能抓到老鼠的就是好貓，不論用判決、和解或調解解決紛爭，只要能夠讓雙方當事人達到滿意的程度，就是一個很好的制度；但調解與判決的結果不同之處在於，經過調解後的事件，將來事業上可能仍有合作的機會，但經過判決的裁決方式，雙方就可能撕破臉，所以調解的優點仍有判決無法取代之處。

吳燦說，很多案件在開始的時候劍拔弩張，但經過調解委員居中調停勸解後，當事人轉個念就能心平氣和解決問題，除了感恩各位調解委員參與所付出的心力，也期許未來在調解委員的努力下，能創造更好的成績。