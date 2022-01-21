美國財長葉倫周四（20日）接受媒體訪問時表示，如果美國能成功控制疫情，她預期到年底通膨率將能回落到2％的正常水準。

她指出，拜登政府正竭盡所能解決供應鏈受阻危機，並坦承通膨攀升速度超出多數經濟學家預期，甚至包括她自己。她預期美國通膨到年底仍將超出2％，不過如果拜登政府能有效管控疫情，通膨將有機會下滑，到年底降至約在2％左右的正常水準。

葉倫還為總統拜登上任首年的經濟成就辯護，指出美國就業市場在過去12個月共增加逾6百萬個工作機會，而且失業率也降至4％以下。她說一年前美國與聯準會所面臨的是失業率不斷攀高，當時外界擔憂美國是否將重蹈2008年覆轍，花費將近10年時間才回到完全就業。

該財長強調失業率過去一年降幅創美國史上之最，應被視為傑出的經濟政績。失業率目前仍是白宮與財長引以為豪的成就。自從美國經濟去年從疫情逐漸反彈，累計新增創紀錄的640萬個工作。

不過葉倫也明白美國經濟現況並不完美，而且通膨居高不下也導致美國民眾薪資增幅趕不上物價上漲速度。她在訪問中提及拜登政府的基建計畫與重建美好未來方案，將有助解決供應鏈問題與通膨危機。

受供應鏈瓶頸未解與對商品的需求激增，根據勞工部資料顯示，美國去年12月消費者物價指數年增7％，創下1982年通膨增幅最大紀錄。

葉倫重申總統拜登日前談話，指稱目前是聯準會與其主席鮑爾調整貨幣政策以抑制物價上漲的時候。聯準會身負將通膨維持在2％目標的任務，並有權力透過調高利率來對抗物價繼續漲高。

事實上鮑爾與其他官員近期也不斷暗示聯準會很快將會提高借貸成本。儘管首次升息時機尚不明朗，但是華爾街押注3月調高利率1碼的機率高達9成。