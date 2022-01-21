公平會主委李鎂21日指出，數位經濟發展下，很多商業模式出現改變，公平會委員會已通過「數位經濟競爭政策白皮書」草案，將於農曆年後、3月底前發布，揭露未來國際趨勢與公平會執法方向。

公平會21日舉行成立30週年慶祝茶會，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌均出席祝賀。

蔡英文致詞時表示，公平會在李鎂的帶領下，成功翻轉外界對於獨立機關的刻板印象，李鎂主動與產業界溝通，協助業界了解競爭法的艱深法律規定，2022年也將發表數位經濟競爭政策白皮書，相信可以成為產業界發展指引。

李鎂致詞時透露，公平會未來會面對更多挑戰，因為數位經濟發展之下，會出現很多不同的商業模式，各國政府也都在研擬解決方案；公平會經過1年努力，很快地會在農曆年後發布數位經濟競爭政策白皮書，讓外界知道國際上已經發生、未來可能發生的事情，以及公平會的執法方向。

李鎂會後補充指出，委員會針對白皮書已開過多次會議，並初步完成審議，3月底前發布草案後，將邀集產官學研召開座談會，包括科技、網路經濟數位業者、商業界、新創業者以及媒體等，都會是公平會邀請對象，讓社會各界表達意見。

至於外界關注公平會是否發現民間有不當哄抬物價行為，李鎂指出，行政院設有穩定物價小組，各部會均積極參與，公平會主要是追蹤有無不合法的聯合、勾結漲價行為，至於有無發現違法情況，李鎂說，有掌握很多資料，會持續了解分析。