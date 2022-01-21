「111年加強重要節日安全維護工作」即將於1月24日22時開跑，為期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸。新北市中和地區農會為鼓勵中和警分局全體員警，對社會治安及交通維護工作的辛勞付出，特由理事長陳正德率領農會服務團隊，專程至中和警分局致贈慰問品。

中和警分局長李建廣表示，感謝中和地區農會常年來對警政工作的支持，對即將來臨的春節假期，警方已加強執行各項任務要求，強力打擊犯罪、嚴正執法，妥善交通疏導措施，以營造一個「平安、祥和、快樂」的新春假期。