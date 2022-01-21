在市場上有專業美容保養品牌美譽的生麗國際集團，今年邁入第20週年，榮獲2021年台灣唯一防曬保養「SNQ國家品質標章」的認證殊榮。生麗國際集團執行長黃隆源說：集團未來將更用心於產品研發，提供最適切的呵護以及與顧客建立良好關係，推升銷售成績，同時追求第三方公信國家級認證的背書。

生麗國際集團說明，SNQ國家品質標章，必須通過縝密且繁複的三階段審查，由生策會名譽會長、台大名譽教授、國家衛生研究院名譽研究員、台大醫院皮膚科、衛生福利部科技發展組博士、工研院專案組長等組成的專業評審團隊，負責最終審核標章資格，就如同該認證英文字組中所提及的S and Q，也就是「Safety」and「Quality」的意涵，代表的是安全與品質，以科學實證為核心，守護消費者的健康安全。

生麗國際集團表示，防曬是保養的第一步驟，幾乎所有皮膚科醫生都會提醒，防曬真的超重要，即使最近天氣忽冷忽熱，忽陰忽晴，但每天出門都還是得要防曬。該公司致力研發天然、無香精、無定香劑、無色素的保養品，此次獲獎的產品為年年銷量破萬支的「6A高效鎖水防曬霜」，該產品榮獲「SNQ國家品質標章-化粧品暨用品類／機能性保養品組」的認證，代表該產品在原料來源、配方設計、製程品管、各項科學驗證都安全完善。