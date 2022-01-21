石雋出席「島嶼江湖：武俠在台灣」特展開幕典禮。（羅永銘攝）

導演林靖傑出席「島嶼江湖：武俠在台灣」特展開幕典禮。（羅永銘攝）

國家電影及視聽文化中心舉辦的「島嶼江湖：武俠在台灣」特展21日正式開跑，周遊、李朝永夫婦聯袂出席，談到當年找來潘迎紫、孟飛主演的《神鵰俠侶》創下超高收視率，2人也因合作該劇陷入熱戀，被封為演藝圈的「神鵰俠侶」，李朝永分享當時自己都稱呼周遊「姑姑」，新聞局怕外界會以為他們「亂倫」，認為姑姑怎麼可以跟過兒談戀愛，後來他才改口喊「女友」。

周遊與李朝永是武俠片重要的幕後推手，李朝永29歲當導演，第1部執導武俠電影《夢中劍》，帶起武俠電影的唯美風潮，「在我們之前本來拍武俠片有很多限制，不能太多危險動作，吊鋼絲之類的，但我們都勇敢去拍，果然創造不少經典」，該片也將展覽中重新放映讓劇迷回味。周遊則說，現在走在路上都還會聽到有粉絲說「感謝妳以前做那麼好的戲給我們看」，讓她相當感動。

而影展開幕片《大俠胡金銓》導演林靖傑則說，自己花了4年苦心籌備這部紀錄片，製作成本約台幣1000多萬，最苦惱的部分就是洽談版權，為力求該片更完整，需要用到很多片段，但不少珍貴畫面都需要支付版權費，其中致敬胡金銓《俠女》的《臥虎藏龍》，導演李安也義氣相挺，二話不說就答應無酬提供該片段，讓他非常感動。

石雋當年因演出已故導演胡金銓執導《龍門客棧》一炮而紅，之後曾獲金馬終身成就獎，他昨在活動上，憶起當年自己還只是個上班族，意外在西門町被胡金銓相中擔任該片主角，原本婉拒演出，是胡金銓不放棄多次邀約，再讓他有今天這番成就，相當感謝天上的恩師，「沒有胡金銓，我不可能站在這裡」。