央視報導，中共中央軍委晉升上將軍銜警銜儀式於今天（21日）在北京八一大樓隆重舉行。中共中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜警銜的軍官警官頒發命令狀。

下午5時許，晉銜儀式開始。中共中央軍委副主席許其亮宣讀了中共中央軍委主席習近平簽署的晉升上將軍銜警銜命令。中央軍委副主席張又俠主持晉銜儀式。

這次晉升上將軍銜警銜的軍官警官是：北部戰區政治委員劉青松、中部戰區司令員吳亞男、中部戰區政治委員徐德清、陸軍政治委員秦樹桐、海軍政治委員袁華智、火箭軍司令員李玉超、武警部隊政治委員張紅兵。

習近平向他們頒發命令狀，表示祝賀。佩戴了上將軍銜警銜肩章的7位軍官警官向習近平敬禮，向參加儀式的全體人員敬禮，全場響起熱烈掌聲。

晉銜儀式在嘹亮的軍歌聲中結束。隨後，習近平等領導同志同晉升上將軍銜警銜的軍官警官合影。

中共中央軍委委員魏鳳和、李作成、苗華、張升民，軍隊駐京有關單位、中央軍委機關各部門主要負責同志等參加晉銜儀式。