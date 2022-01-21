2022年澳洲網球公開賽進入第5天賽程，「日本小威」大坂直美在女單第3輪碰上年僅20歲的美國小將安妮絲莫娃（Amanda Anisimova），但她錯失2個賽末點機會，反遭對手逆轉，以6比4、3比6、6比7（5比10）吞下敗仗，衛冕提前夢碎。

世界排名第14的大坂直美生涯手握4座大賽冠軍，其中有2冠就是在墨爾本拿下，今年她要前來尋求澳網女單二連霸，前兩輪都順利以直落二盤獲勝，順利挺進第3輪。

今天大坂直美首度碰上安妮絲莫娃，尋求衛冕的前球后首盤來勢洶洶，一下場就破了對手發球局，之後雙方互保發球局，大坂直美以6比3先下一城。

但次盤安妮絲莫娃在第4局率先破發，以6比3成功扳回一城。決勝盤雙方互保發球局，來到第10局大坂直美5比4領先時，她浪費2個賽末點機會，被對手保發成功，最後在「超級搶十」中以5比10落敗，也讓大坂直美衛冕夢碎。

安妮絲莫娃逆轉拍落前球后，繼2019年後再度挺進澳網女單16強，下一場比賽將與澳洲世界球后芭蒂（Ashleigh Barty）爭奪8強門票。