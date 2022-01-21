司法院大法官公告今年上半年度開庭庭期表，其中立委費鴻泰等38人認為，《農田水利法》違反法律明確性原則、法律保留原則有違憲疑義，聲請解釋案，大法官已排定將在5月24日在憲法法庭進行言詞辯論。

2020年7月民進黨以國會多數的席次通過《農田水利會法》修正案，將原屬私人財產收歸國有，費鴻泰等38名立委反對以違憲法條強占人民資產及農民水權，連署聲請釋憲，大法官開庭後將決定受理與否，或是否違憲。

另為了讓萊豬進口來台，2020年12月31日行政院宣布，地方自治條例訂有「乙型受體素不能檢出」的規定屬於無效，台北市、台中市等4個市議會認為，行政院及主管機關衛福部侵害地方自治權，聲請大法官釋憲，憲法法庭受理，將在2月22日進行言詞辯論。

除此之外，健保資料庫案衍生個人資料保護法及健康保險法違憲疑義，及西拉雅案關於原住民身分法第2條第2款的聲請案都排定在今年6月前陸續開庭審理。大法官書記廳表示，因個案審理之需要，或有增行言詞辯論之必要，開庭辯論案日後可能再為增加。